Berucht incassobureau van crimineel Eef Hoos is terug: 'Als je gaat blaffen, krijg je wel geld'

DEN HAAG - Incassobureau Toetanchamon, dat vroeger gerund werd door de Haagse crimineel Eef Hoos, is overgenomen door een Rotterdamse ondernemer. Het incassobureau van Hoos hield er agressieve en gewelddadige methoden op na om mensen tot betalen te dwingen. 'Ik ga het aanpakken op de manier van Eef. Als je gaat blaffen, krijg je wel geld,' zegt eigenaar Evgeny Gur tegen Omroep West.

Eef Hoos, ook wel bekend als 'de Haagse Al Capone' richtte in de jaren 80 incassobureau Toetanchamon op. Hij dwong wanbetalers op agressieve wijze om toch met geld over de brug te komen. Ook zou hij verantwoordelijk zijn voor een reeks brandstichtingen en aanslagen eind jaren 80 in Den Haag en omstreken.

Eef Hoos werd in 1989 in verband gebracht met een aanslag op toenmalig wethouder Adri Duijvestein. Op zijn kantoor werd een tafellamp afgegeven waarin een explosief zat. De bom ging niet af door een technisch mankement. Hoos ontkende betrokken te zijn bij de aanslag, maar belandde wel in de gevangenis.



Alles kapot

Eef Hoos overleed in 2016. Zijn advocaat Ad Westendorp zei na de dood van Hoos: 'Eef leed aan de vallende ziekte. Hij ging bij wanbetalers langs en als zij niet wilden betalen, viel hij plotseling tegen kasten, deuren en tafels aan. Alles kapot. Die bedrijven betaalden dan ineens wel'. Na het overleden van Hoos stond zijn incassobureau te koop.

De Georgisch-Nederlandse ondernemer Evgeny Gur kocht het bedrijf drie weken geleden. Gur is eigenaar van een Rotterdams softwarebedrijf. 'Ik heb vaak te maken met wanbetalers, maar als je een incassobureau inschakelt dan is dat meestal zinloos. Ze sturen een aanmaning en dat levert niks op. Ik ga het op een andere manier aanpakken.'



Tanden laten zien

Gur legt uit wat dat betekent: 'Als je gaat blaffen krijg je wel geld. Je moet je tanden laten zien. Wel binnen de grenzen van de wet. We doen niks illegaals.' Volgens Gur zijn er al flink wat aanvragen binnen. 'Vooral uit Leiden, Delft en Amsterdam. Het is mooi om te zien dat het al zo goed gaat. We profiteren van de naam Toetanchamon.'

De slogan op de site van Toetanchamon is: 'Wij helpen u "Omdat U recht heeft op uw geld!' De persoonlijke en harde benadering wordt aangeprezen. 'Er is weinig verschil met Eef Hoos als het om de aanpak gaat,' zegt Gur, 'ik ben niet bang voor de politie, ik hou me aan de wet.' De Rotterdamse politie is niet op de hoogte van het bestaan van het incassobureau. Een woordvoerder zegt tegen Omroep West nog nooit van Eef Hoos of het incassobureau gehoord te hebben, en komt pas in actie als er aangiftes binnen zijn.