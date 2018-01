Deel dit artikel:











Overval op supermarkt in Leiden, één verdachte aangehouden Foto: Unity

LEIDEN - Bij supermarkt Spar aan de Herenstraat in Leiden is woensdagmiddag een overval gepleegd. Het gebeurde rond 14.45 uur, laat de politie weten. Eén man is aangehouden, een tweede verdachte is gevlucht richting de Lammenschanseweg.

Of er iets is buitgemaakt, kan de politie nog niet zeggen. De voortvluchtige verdachte zou ongeveer 25 jaar oud en tussen de 1,75 en 1,80 meter lang zijn, en een slank postuur hebben. Hij droeg een jas met verschillende tinten blauw, een zwarte boek en handschoenen. De politie roept getuigen op zich te melden. LEES OOK: Politie zoekt getuigen van overval op pizzeria in Den Haag