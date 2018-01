Verdachten fatale 'straatrace' Rijswijk voor de rechter

RIJSWIJK - De twee mannen van 18 en 19 jaar die verdacht worden van het veroorzaken van een aanrijding op 23 september waarbij een 62-jarige fietser uit Rijswijk om het leven kwam, staan donderdag voor het eerst voor de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de twee van straatracen en klaagt hen aan voor dood door schuld. De twee hebben altijd ontkend dat ze aan het racen waren.

Het slachtoffer, de 62-jarige Jeroen uit Rijswijk, wilde ter hoogte van de schouwburg in de Generaal Spoorlaan oversteken met zijn fiets toen hij werd geschept. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar de Rijswijker overleed ter plekke. Hij was een actief lid van de atletiekvereniging AV Sparta. De club was in diepe rouw na zijn dood.

Na de aanrijding werden drie mannen aangehouden. De bestuurders van twee auto's die betrokken waren bij het incident en een 45-jarige man. Hij was de eigenaar van één van de auto's maar is geen verdachte meer in de zaak.



'Weg staat bekend als racebaan'

Volgens Jacqueline Bekooij - de advocate van één de verdachten - geven beide mannen toe dat zij 'iets te hard gereden hebben' maar waren ze volgens hen niet aan het racen. 'De weg waar het is gebeurd, staat bekend als racebaan bij de buurtbewoners. Daarom is het denk ik verkeerd bestempeld', zegt Bekooij.

Een ooggetuige zei eerder tegen Omroep West dat de twee auto's, een zwarte Golf en een Peugeot, wel degelijk aan het racen waren: 'Ze schampten elkaar. Die ene, aan de buitenkant, moest uitwijken en die heeft die man geschept.'