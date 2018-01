Eindelijk probleemloze etappe voor Tim en Tom Coronel in Dakar Rally

ZWAMMERDAM - Het heeft Tim en Tom Coronel de afgelopen dagen niet bepaald meegezeten in de Dakar Rally. Maar dag vier was eindelijk een goede voor de broertjes Coronel. Ondanks dat de twee pas 22 uur na de start van de derde etappe het bivak bereikten en slechts drie uur rust konden nemen voordat de vierde etappe begon, is de race vlekkeloos verlopen.

'Het waren even wat heftige dagen', zei Tim na de finish bij mediapartner Studio Alphen, waarmee de Zwammerdammer onder meer doelde op een overnachting in de woestijn tijdens de derde etappe.





'Gelukkig hebben we vandaag een lekker dagje gehad, alles ging goed. De auto liep lekker, de problemen met de temperatuur lijken verholpen. De jongens van het team hebben keihard gewerkt en dat betaalt zich nu uit. Zo'n goede proef is wel even lekker hoor, dat konden we wel gebruiken!'

'Het is niet helemaal de start die we hadden verwacht, maar een Coronel geeft niet zo snel op. We doen nog volop mee', vult Tom zijn broer Tim aan. 'Bij de auto gaat het om details, het zijn steeds kleine problemen. Er is nog niets vervangen, dus de basis is hartstikke goed. Zo'n soepele dag is wel even lekker, nu even bijtanken en dan morgen weer fris op pad.'

Zaterdag is de 39e editie van de Dakar Rally in Peru van start gegaan. Tim en Tom Coronel racen dit jaar sinds 2009 weer samen in een buggy.