Hartverwarmend gebaar leerlingen: 1300 kraanvogels voor doodzieke docent

ZOETERMEER - Ze hangen in allerlei kleuren en patronen in de gangen van het Alfrink College in Zoetermeer: 1300 kraanvogeltjes. Ze zijn gevouwen voor de doodzieke economielerares Renate van Haasteren. 'Ik ben zo blij met de kraanvogeltjes die jullie voor mij hebben gevouwen met de wens dat het misschien weer goed met me zal komen. Maar dat zal helaas niet meer gebeuren', vertelt ze huilend. 'Ik voel iedere dag de liefde en de vreugde in mijn hart.'

De 43-jarige docent en mentor hoorde kort geleden dat ze lijdt aan longkanker en nog enkele weken te leven heeft. Haar leerlingen en collega's wilden nog één ding voor haar doen. Daarom hebben leerlingen, oud-leerlingen en leraren de vogeltjes gevouwen volgens de legende van de duizend kraanvogels. 'De Japanse legende gaat zo', zegt docent Dorothé van Heck.

'Als je binnen 24 uur duizend kraanvogels vouwt, mag je een wens doen. Natuurlijk is de wens dat Renate weer beter wordt niet reeël. Maar de wens doen dat ze de komende weken een fijne tijd heeft met haar familie en kinderen kan wel.'



Lievelingsdocent

De lerares heeft het nare nieuws dat ze deze ziekte niet zal overleven via de mail aan haar leerlingen verteld. Het nieuws raakt haar scholieren enorm. 'Ze is mijn lievelingsdocent. Les geven en mentor zijn is haar passie en haar lessen waren altijd leuk', zegt een leerling. 'Het is mooi te zien hoeveel ze van haar leerlingen houdt. Ik kan me nog niet voorstellen dat ze er straks niet meer is.'

Renate is met haar familie in een huisje in Zeeland om van de laatste momenten met haar familie te genieten. Ze heeft speciaal voor Omroep West een filmpje opgenomen om haar leerlingen te bedanken en een advies voor het leven achter te laten.

