Alphense leerlingen maken herinneringsboeken voor ouderen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Hoe kun je de generatiekloof tussen kinderen en ouderen dichten? Leerlingen van het Alphense Wellantcollege schrijven herinneringsboeken voor bewoners van verpleeghuis Oudshoorn. Het project 'De tijd geritst' is woensdag van start gegaan.

Tien leerlingen van de middelbare school bezoeken de bewoners van het verpleeghuis in totaal vijf keer. Ze gaan met hen in gesprek over hun leven. Deze verhalen verwerken de leerlingen in een boek, wat een uniek beeld vormt van het leven van de bewoners.

Het doel van het project is om het contact en begrip tussen generaties te bevorderen. Ouderen blikken terug op hun leven, jongeren raken op een persoonlijke manier bekend met geschiedenis. Eind februari worden de herinneringsboeken overhandigd aan de bewoners.



Verbazing

Het project van het Wellantcollege en verpleeghuis Oudshoorn wordt niet voor de eerste keer georganiseerd. Vorig jaar verbaasden leerlingen zich onder andere over het feit dat er vroeger speciale jongens- en meisjesscholen waren. Dezelfde verbazing was er bij de ouderen, die vernamen dat jongens en meisjes nu gewoon bij elkaar in dezelfde klas zitten.

'De leerlingen leren over de tijd van vroeger. En wat ouderdom inhoudt', legt Peggy van Hemessen van verpleeghuis Oudshoorn uit. 'Vorig jaar was er een bewoner zo ontroerd, dat-ie moest huilen, want er was een boek over hem geschreven. Dat zegt genoeg.'

