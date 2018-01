Jaap Smit wijst op verantwoordelijkheid van politiek en pers

DEN HAAG - Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit verwacht dat op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart de tegenstellingen in Nederland weer zullen worden uitvergroot. In zijn nieuwjaarstoespraak pleit hij voor minder polarisatie, waarbij hij wijst op de grote verantwoordelijkheid van politiek en pers bij het bewaren en bewaken van de democratische rechtstaat.

Smit stelt verder dat Nederlanders in 2018 net zo tevreden zijn als twintig jaar geleden. Het grote verschil met de jaren negentig is volgens hem de mate waarin politiek en media aandacht besteden aan de zorgen en angsten van mensen. 'Als nieuws koopwaar is geworden en slecht nieuws meer oplevert, dan moeten we niet gek opkijken dat ontevredenheid en boosheid groter worden dan ze in werkelijkheid zijn.'

De zorgen en angsten van mensen bestaan, maar zijn in de politieke aandacht en de journalistieke berichtgeving de boventoon gaan voeren, vindt Smit. Dit vertekent volgens de commissaris van de Koning de werkelijkheid, waarin heel veel juist goed gaat.



Tevreden

Volgens de commissaris gaat heel veel goed en zijn er vele redenen om als land, provincie en samenleving tevreden te zijn. 'Ik ben me bewust van het feit dat ik dit 'tegen de wind in roep', maar het moet wel gezegd en liefst ook gehoord worden. Ik vind ook dat het tijd is of wordt dat leiders in dit land dat uitdragen en niet alleen luisteren en begrip tonen, maar ook een antwoord geven. Het gaat om moreel leiderschap.'

