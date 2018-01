Deel dit artikel:











Groeten uit Belek: Bussenbingo in Belek en het paard van Becker Foto: Omroep West

DEN HAAG - De tweede dag van Omroep West in de Turkse badplaats Belek stond in het teken van een hersteltraining na het gelijkspel tegen Besiktas dinsdagavond (2-2). In de kantlijn gebeurde ook genoeg. Drie leuke, opvallende en/of opzienbarende zaken uit Turkije.

1. Complex Galatasaray hermetisch afgesloten

De Turkse topploeg Galatasaray bivakkeert in hetzelfde hotel als ADO Den Haag. En dat merken wij ook. Trainer Fatih Terim wordt dagelijks vergezeld met meerdere lijfwachten. Het trainingscomplex, naast dat van ADO, is hermetisch afgesloten, want Terim wil geen pottenkijkers. Supporters zijn niet welkom op het complex en worden bij de poort tegengehouden. Daarnaast was het voor andere Turkse clubs niet mogelijk om in het Sueno-hotel te verblijven, gelijktijdig met Galatasaray. Bij de Turkse grootmacht spelen de Nederlanders Ryan Donk en Garry Mendes Rodriques, die in het seizoen 2012-2013 nog onder contract stond bij ADO.

2. Bussenbingo in Belek

Belek is voor veel Turkse voetbalclubs de uitvalbasis in de winterstop. Je moet er daarom niet gek van op staan te kijken als je dagelijks meerdere spelersbussen van bekende Turkse clubs tegenkomt. Vandaag kwamen wij tot drie bussen.

3. Becker gek van paarden

De woensdagmiddagtraining werd door trainer Fons Groenendijk geschrapt en dus hadden de spelers een middag vrij. Het merendeel van de spelers bezocht Antalya. Onder anderen Sheraldo Becker, die, zo blijkt uit zijn Instapram-filmpjes, een zwak heeft voor paarden.

Tot zover de tweede dag van ons bezoek aan het trainingskamp van ADO Den Haag in het Turkse Bleek. De groeten uit Belek gaan vandaag naar Vincent Greve. Hij vroeg op Twitter welke spelers met een aflopend contract gaan vertrekken en wie gaan bijtekenen.

ADO Den Haag heeft inmiddels de eerste gesprekken met Aaron Meijers, Tom Beugelsdijk en Robert Zwinkels gevoerd. Het trio heeft een nieuw contractvoorstel ontvangen. De onderhandelingen met Tyronne Ebuehi worden ook nog steeds gevoerd, maar verlopen stroef. Met Trevor David, Tim Coremans en Edouard Duplan is nog niet gesproken. Heb jij ook vragen? Stel ze dan aan @OmroepWestSport of aan verslaggever @JimvanderDeijl. LEES OOK: ADO-bankzitter Duplan denkt nog niet aan verhuur: 'Komende weken aankijken'