Architecten mogen door met ontwerpen voor torens naast cultuurcomplex

DEN HAAG - De architecten van de torens die rondom het nieuwe cultuurcomplex in het centrum van Den Haag komen, kunnen verder met hun ontwerpen. De welstandscommissie is veel enthousiaster over hun aangepaste plannen dan over de eerste ontwerpen, bleek woensdagmiddag. Wel wil de commissie snel een beeld van hoe de openbare ruimte van het Wijnhavenkwartier eruit moet komen te zien.

Rondom het cultuurcomplex komen in totaal drie torens. Het ontwerp van de derde, met daarin een hotel, is nog niet af. Maar op de plannen voor de twee andere had de commissie in eerste instantie veel kritiek. Daarom pasten de architecten de schetsen flink aan, bleek woensdag tijdens de zitting waarbij de nieuwste tekeningen werden getoond.

De Bolero, die aan de Schedeldoekshaven moet komen, is daardoor 'stoerder' geworden, oordeelde één van de leden van de commissie. 'Ik heb heel veel waardering voor de stappen die nu zijn gezet', aldus een ander lid. Dat komt vooral omdat het onderste deel van de bijna negentig meter hoge toren open en ruim is geworden. Voor de top heeft Klunder Architecten goed gekeken naar de torens van de ministeries op een steenworp afstand. Die hebben een soort kroon, die als inspiratie dient voor de bovenkant van hun nieuwe toren.



Enthousiasme

De Adagio (negentig meter) komt tussen de Turfmarkt en de Schedeldoekshaven te staan. Het wordt ontworpen door MVSA Architects, bekend van New Babylon in Den Haag, het vernieuwde Centraal Station in Rotterdam en het voormalig ING-kantoor aan de Zuidas in Amsterdam. De toren krijgt op de begane grond een openbare ruimte, bijvoorbeeld horeca, daarboven een laag met fietsparkeerplekken en daar weer boven woningen. Het wordt voor een groot deel uitgevoerd in zwarte baksteen.

De plannen verkeren nog in een redelijk pril stadium, zo is er sprake van een zogeheten beginselaanvraag. Maar die is door de commissie 'redelijk enthousiast' ontvangen.



Noodkreet

Minder positief is de commissie over het feit dat er nog steeds geen 'stevig verhaal' is over hoe het er op straat allemaal uit komt te zien in het gebied. 'Ik ga toch wel een noodkreet slaan', aldus lid Jaap van den Bout. 'Ik vind dat dat écht nodig is, ook gezien het belang van dit gebied voor de stad.'