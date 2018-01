Deel dit artikel:











Goederenvervoer op Rotterdam The Hague Airport is 'big business' (Beeld: Omroep West)

DEN HAAG - Het is een komen en gaan van grote dozen en allerlei andere goederen, woensdag bij Rhenus Logistics op Rotterdam The Hague Airport. Het bedrijf is een zogeheten 'hub' voor luchtvracht die wordt gevlogen vanuit heel Europa. En dat is 'big business'.

Rhenus Logistics is één van de grootste bedrijven in Nederland op het gebied van het vervoeren van luchtvracht. Peter Verheij is manager bij het bedrijf en geeft woensdagavond een rondleiding door de grote hal, aan de zuidkant van het Vliegveld. 'Jakarta, Sudan, het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika. Je kan het zo gek niet bedenken of er gaat vracht naartoe vanuit deze hal', vertelt hij.

Schiphol Maar de vracht die binnenkomt op Rotterdam The Hague Airport wordt niet vanaf dit vliegveld per vliegtuig vervoerd. Het grootste deel van de vracht gaat naar Schiphol of andere luchthavens in Europa om vanaf daar vervoerd te worden. 'Klanten boeken deze vracht bij ons in', legt Verheij uit. 'En wij brengen het dan weer onder bij luchtvaartmaatschappijen en plakken er labels op. Tenzij de vracht niet veilig is, dan wordt die vracht onderzocht door de snuffelhond.'

Hond En dat snuffelen doet hond Willis. Hij onderzoekt samen met zijn hondengeleider Nick de Jong of de vracht geen explosieven bevat. 'Ik maak gaatjes in het folie rondom de vracht', zegt De Jong. 'Vervolgens laat ik Willis langs de vracht gaan en kan hij snuffelen.' LEES OOK: Recordaantal passagiers Rotterdam The Hague Airport