Deel dit artikel:











Dylan van Baarle trots op overstap naar topploeg Sky: 'Dit is een jongensdroom' Dylan van Baarle tijdens de Zesdaagse van Rotterdam. (Foto: Orange Pictures) Niki Terpstra en Dylan van Baarle tijdens de Zesdaagse van Rotterdam. (Foto: Orange Pictures)

ZOETERMEER - Koersen voor de grootste wielerploeg ter wereld. Het is een droom die binnenkort werkelijkheid wordt voor Dylan van Baarle. Voor het eerst sinds zijn toptransfer naar Team Sky was de 25-jarige Zoetermeerder deze week weer te bewonderen tijdens een groot evenement in eigen land: de Zesdaagse van Rotterdam. 'Ik heb er heel veel zin in', zegt hij over zijn eerste seizoen in dienst van de Britse sterrenformatie, waartoe onder meer viervoudig Tour-winnaar Chris Froome behoort.

Tot nu toe bevalt zijn overstap van Cannondale-Drapac naar Team Sky hem goed. 'Alles is superprofessioneel, alles is tot in de puntjes geregeld', vertelt Van Baarle. 'Ik wist dat ze interesse in me hadden, dat was twee jaar geleden ook al zo. Het is natuurlijk wel een jongensdroom, bij de grootste ploeg van de wereld rijden. Verbaasd was ik niet, wel heel trots.' Bij de 36ste Zesdaagse van Rotterdam vormde hij een gelegenheidsduo met landgenoot Niki Terpstra. Ze besloten de meerdaagse baanwedstrijd in Ahoy als vierde, onder anderen achter de als tweede geëindigde Yoeri Havik en Wim Stroetinga van het Alphense team Vlasman. Het evenement werd gewonnen door de Belgische baanwielrenners Kenny De Ketele en Moreno De Pauw. Klassieker winnen Aan de vooravond van het nieuwe wegseizoen heeft Van Baarle hoge ambities. 'Ik hoop ooit een klassieker te winnen', vertelt hij, verwijzend naar grote koersen als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. 'Dat zou ik heel graag in dit shirt willen doen. En dan hoop ik nog een grote ronde te rijden in dienst van een kopman. Dat zou heel gaaf zijn.' LEES OOK: Advies van Zoetemelk aan Dumoulin: 'Tom, rijd de Tour'