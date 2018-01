Nieuwe bestemming Prins Willem-Alexanderkazerne voorgesteld

GOUDA - Een nieuwe bestemming van de Prins Willem-Alexanderkazerne in Gouda. Het is makkelijker gezegd dan besloten. Het bewonersplatform Gouda Noord heeft nu drie alternatieve bestemmingen uitgewerkt en deze zijn woensdagavond aan ongeveer 100 geïnteresseerden gepresenteerd.

In het verleden waren er plannen voor een megamoskee en daarna een asielzoekerscentrum. Die plannen stuiten op veel weerstand van de buurtbewoners en gingen uiteindelijk na veel gesteggel niet door.

Nu is het plan dat de huidige Prins Willem-Alexanderkazerne in de toekomst zal moeten wijken voor ‘Noordstaet’. De buurtbewoners konden tijdens de bewonersbijeenkomst hun voorkeur uitspreken voor de De Torens, Rechthoek of Star Wars. Voor alle drie de ontwerpen geldt dat ze worden gekenmerkt door veel groen, duurzaamheid, zorgvoorzieningen en verbinding met de wijk en wijkbewoners.



Fouten

Er waren een aantal vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig. 'We hebben in het verleden veel fouten gemaakt', gaf Huibert van Rossum van het CDA toe. 'En we willen graag met een schone lei beginnen en goed luisteren naar de bewoners.'

De Goudse Waarden maakt de komende twee jaar nog gebruik van de Prins Willem-Alexanderkazerne. Vanwege een grote verbouwing van het gebouw aan de Heemskerkstraat was de middelbare school op zoek naar tijdelijke huisvesting. In 2019 vertrekt de middelbare school weer en dan is er ruimte om het 17.000 vierkante meter tellende terrein een nieuwe bestemming te geven.