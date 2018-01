'Aanpak overlast in probleemwijk Den Hoorn nabij'

DEN HOORN - Woningcorporatie Wonen Midden-Delfland komt binnenkort met een plan om de overlast in de wijk Zuidmade in Den Hoorn tegen te gaan. Dat laat de woningcorporatie desgevraagd weten. Volgens omwonenden veroorzaken mensen met psychische problemen en verslaafden regelmatig onrust in de wijk.

Eind december nog aan het Kloosterpad. De bewoner van een portiekwoning ging toen zo erg door het lint, dat de politie eraan te pas moest komen. Volgens lokale politici was dat niet het enige incident.

'Inbraken, zelfmoordpogingen, prostitutie, wietkwekerijen en junks' werden eerder genoemd door Ed Roeling, fractievoorzitter van Mijn Partij. Roeling die zelf in de wijk woont, trof enige tijd geleden een insluiper onder zijn tafel. 'Politieagenten durven niet meer met zijn tweeën door de wijk te lopen. Ze komen tegenwoordig met minimaal vijf', vertelt hij. 'De burgemeester gaat over veiligheid, maar hij heeft hier nog nooit actie op ondernomen.'



'Signalen worden opgepakt'

Over de situatie in het gebied zegt burgemeester Arnoud Rodenburg dat de gemeente en de politie op de hoogte zijn van zaken die aan de orde zijn. 'Signalen worden opgepakt en doorgezet naar de instanties die deskundig zijn om in te grijpen. Doel van de samenwerking in dit woongebied is om de leefbaarheid te vergroten.'

'Dat er helaas veel te doen is, vloeit voort uit complexe sociale problematiek op enkele adressen in de wijk', vervolgt Rodenburg. 'Iedereen doet het uiterste met de capaciteit die ten dienste staat. Ik moet hierbij helaas wel verwijzen naar mijn eerdere opmerkingen over capaciteitsgebrek bij de politie.'



Overleg

Wonen Midden-Delfland zegt de signalen uit de wijk over de leefbaarheid te herkennen en serieus te nemen. 'Wij zijn inmiddels in overleg met de gemeente om samen maatregelen te nemen die de leefbaarheid moeten verbeteren. Het is de bedoeling dat er op zeer korte termijn een plan van aanpak komt.'

Bij dit plan worden ook de huurdersvereniging, de politie, GGZ en de bewoners betrokken. 'Op die manier is het een gedeelde aanpak die niet alleen voor de korte termijn maar ook voor de lange termijn oplossingen biedt', aldus Wonen Midden-Delfland. Het zegt er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat huurders straks weer met plezier in hun woning wonen.



Buurtbemiddeling

'Wij nemen direct actie op iedere individuele melding die bij ons binnenkomt. Dit varieert van een persoonlijk gesprek met de overlastgever of het inschakelen van buurtbemiddeling, politie of hulpverlenende instanties', aldus de woningcorporatie.

