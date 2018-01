West Wekker: verdachten dodelijke straatrace voor de rechter en goederenvervoer is big business

DEN HAAG - De 62-jarige Jeroen overleed in september nadat hij werd aangereden in de Generaal Spoorlaan in Rijswijk. Twee mannen staan nu voor de rechter. De twee zouden voorafgaand aan de aanrijding bezig zijn geweest met een straatrace. Verder in de West Wekker: de nieuwe bestemming van de Prins Willem-Alexanderkazerne is voorgesteld en aandacht voor de week van het verkeer.

1. Verdachten fatale straatrace voor de rechter

De twee mannen van 18 en 19 jaar die verdacht worden van het veroorzaken van een aanrijding op 23 september waarbij een 62-jarige fietser uit Rijswijk om het leven kwam, staan vandaag voor het eerst voor de rechter. Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee van straatracen en klaagt hen aan voor dood door schuld. De twee hebben altijd ontekend dat ze aan het racen waren.

2. Nieuwe bestemming Prins Willem-Alexanderkazerne voorgesteld

Er is veel te doen geweest over de nieuwe bestemming van de Prins Willem-Alexanderkazerne in Gouda. Nu heeft het bewonersplatform Gouda Noord drie alternatieve bestemmingen uitgewerkt en deze werden gisteravond aan zo'n honderd geïnteresseerden gepresenteerd.

3. Week van het verkeer

Het was gisteren een komen en gaan van grote dozen en allerlei andere goederen bij Rhenus Logistics op Rotterdam The Hague Airport. Het bedrijf is een zogeheten 'hub' voor luchtvracht vanuit heel Europa. En dat is big business.

4. Westland is nieuwste bestemming op Vakantiebeurs

Ze hebben er misschien geen tropische stranden, luxueuze resorts of idyllische heuvels, maar toch staat de gemeente Westland dit jaar op de Vakantiebeurs. Het is de eerste keer dat de gemeente meedoet. De verkooppunten? 'De prachtige kust, de bloemen en groente en fruit.' Vandaag gaan wij op bezoek.

5. 'Aanpak overlast in probleemwijk Den Hoorn nabij'

Woningcorporatie Wonen Midden-Delfland komt binnenkort met een plan om de overlast in de wijk Zuidmade in Den Hoorn tegen te gaan. Dat laat de woningcorporatie desgevraagd weten. Volgens omwonenden veroorzaken mensen met psychische problemen en verslaafden regelmatig onrust in de wijk.

Weer: Het is een bewolkte dag, de kans op zon is niet heel groot. Het wordt maximaal 8 graden.

