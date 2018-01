Deel dit artikel:











Plofkraak op geldautomaat in Bodegraven, ruiten winkelcentrum gesneuveld De politie doet onderzoek. (Foto: Josh Walet)

BODEGRAVEN - In Bodegraven is in de nacht van woensdag op donderdag een plofkraak gepleegd bij een snackbar in winkelcentrum Vromade.

De daders zouden rond 4.30 uur geprobeerd hebben de zogenoemde in-store geldautomaat in Kwalitaria Bodegraven open te breken. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt. Door de explosie zijn ruiten van het winkelcentrum gesneuveld. Het gebouw is afgezet. Na onderzoek wordt besloten of het winkelcentrum later vandaag kan worden vrijgegeven. Bij de plofkraak is niemand gewond geraakt.

Niet de eerste keer Op 17 maart vorig jaar werd ook al een pinautomaat bij dit winkelcentrum opgeblazen. Na een achtervolging werd een 24-jarige Hagenaar hiervoor aangehouden.