'Ik voel me hier niet onveilig, hoor', buurtbewoonster over tweede plofkraak in jaar tijd

BODEGRAVEN - Tien maanden geleden was er in winkelcentrum Vromade in Bodegraven een plofkraak en in de nacht van woensdag op donderdag was het weer raak. Toch maakt het de buurtbewoners niet angstig.

De plofkraak heeft behalve voor het winkelcentrum zelf - dat voorlopig is afgezet - ook gevolgen voor het kinderdagverblijf dat achter het winkelcentrum is gevestigd. Dat blijft voorlopig dicht. 'De politie wil er zeker van zijn dat er geen explosieven meer bij de geldautomaat zitten', laat verslaggever John-Boy Vossen weten. 'Het kinderdagverblijf blijft dicht tot hier meer duidelijk over is.'



'Mijn man dacht aan vuurwerk'

Volgens de politie zijn de plofkrakers waarschijnlijk gewond geraakt. Er is namelijk bloed in de Kwalitaria - waar de in-store geldautomaat staat - gevonden. De verdachten kwamen de snackbar binnen door een gat in de deur te slaan. Ook in de deur van de naastgelegen sporthal is een gat geslagen.

Een buurtbewoonster bekijkt de ravage als ze 's ochtends haar hond uitlaat. 'Ik heb gewoon doorgeslapen, ik had niets gehoord vannacht', vertelt ze. 'Mijn man had wel wat gehoord, maar die dacht aan vuurwerk.'



Tien maanden geleden vond er ook al een plofkraak plaats bij het winkelcentrum. 'Die had ik wel door', vertelt de vrouw. 'Maar ik voel me hier niet onveilig hoor', benadrukt ze. Al heeft ze haar huis wel net verkocht. Lachend: 'Maar dat was niet om deze reden.'