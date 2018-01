'Naam Forum voor Den Haag moet gewoon kunnen met gemeenteraadsverkiezingen'

DEN HAAG - De landelijke Kiesraad verwacht geen verwarring of misleiding van de kiezer met Forum voor Den Haag op de kieslijst. Hoewel de partijnaam op Forum voor Democatie lijkt zijn de woorden 'Den Haag' en 'Democratie' onderscheidend genoeg, meent de Kiesraad.

Als de lokale partij Forum voor Democratie Den Haag was genoemd was het wel een probleem,' zei de kiesraadadviseur bij de Raad van State. Oprichter Hagenaar Jordy Zwarts sloot zich daar bij aan en benadrukte dat hij voor het woord Forum heeft gekozen omdat die naam meer openheid benadrukt dan partij. Hij was naar de Raad van State gegaan omdat het Haagse stembureau de registratie van de naam Forum Den Haag afwees.

Volgens de woordvoerder van het Haagse Stembureau kunnen Hagenaars wel degelijk in verwarring raken als ze Forum voor Den Haag op de kieslijst zien staan. Den Haag is een grote stad en er bestaan grote verschillen in geletterdheid. 'Wij willen niet dat mensen denken dat ze op een lokale Forum voor Democratie stemmen. Als ik op Google het woord "forum" intik krijg ik toch echt dertig hits die alleen over Forum voor Democratie gaan.'



Forum voor Democratie voor weigering

Het Haagse Stembureau kreeg veel bijval van Henk Otten van Forum voor Democratie. Hij is het geheel eens met de weigering van Forum voor Den Haag. Volgens Otten is de partij zich druk aan het beraden of en hoe ze gaan optreden tegen de opkomst van allerlei lokale Forum-partijen die willen meeliften op het succes. De Raad van State beslist volgende week woensdag of Zwarts Forum al dan niet mee mag doen op 21 maart.