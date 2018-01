Deel dit artikel:











'Meedoen is voor beperkten niet vanzelfsprekend', Onbeperkt070-prijs in maart weer uitgereikt Winnaars 2017 Stichting Haagse Sportprijs Gehandicapten | Foto: Valerie Kuypers

DEN HAAG - Voor de tweede keer wordt in maart de Onbeperkt070-prijs uitgereikt voor het beste project of initiatief dat zich heeft ingezet voor mensen met een beperking in Den Haag. Een belangrijke prijs voor mensen met een beperking, vindt stichting Voorall die de prijs uitreikt.

Volgens de stichting is meedoen in de samenleving voor mensen met een beperking nog niet vanzelfsprekend. 'We hopen met de prijs toegankelijkheid vanzelfsprekender te maken en Hagenaars zonder beperking bewust te maken van het feit dat leven met een beperking met eenvoudige ingrepen gelijkwaardig kan zijn', aldus Wim Carabain, voorzitter van stichting Voorall. Tot 1 maart kunnen projecten worden ingediend bij de stichting. Een vakjury kiest uiteindelijk de beste inzending uit. De prijs werd in 2017 voor het eerst uitgereikt aan Stichting Haagse Sportprijs Gehandicapten. Aan de prijs is een bedrag van 7.500 euro verbonden. De uitreiking is op 19 maart.