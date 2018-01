Alle scholen in Den Haag worden energieneutraal

DEN HAAG - De gemeente Den Haag wil alle bestaande schoolgebouwen in de stad energieneutraal maken. De gemeente gaat daarvoor samenwerken met de schoolbesturen en zal een deel van investeringen betalen.

Met een gezamenlijk vloeroppervlak van 600.000 m2 verbruiken de 230 schoolgebouwen in het primair-, voortgezet onderwijs zo'n 6 miljoen kubieke meter gas en 18 miljoen kilowattuur elektriciteit. De gemeente wil het energieneutraal maken koppelen aan het techniekonderwijs. Daardoor is er ook ruimte voor meer leerbanen en werkgelegenheid voor jongeren.

Om de scholen energieneutraal te maken worden gebouwen verbouwd of komt er nieuwbouw. Wat de plannen daarvoor precies zijn is nog niet bekend. Er is 12,5 miljoen euro uitgetrokken.



Den Haag klimaat neutraal in 2040

Energieverbruik van gebouwen is met 30 procent van de broeikasgasemissie één van de grootste veroorzakers van CO2-uitstoot. De gemeente Den Haag heeft de ambitie in 2040 een klimaat neutrale stad te zijn.