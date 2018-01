Minder huizen verkocht, maar wel voor meer geld

DEN HAAG - In Den Haag zijn in het vierde kwartaal van 2017 minder woningen verkocht dan in het kwartaal ervoor. De gemiddelde prijs van een huis is gestegen met 3,9 procent ten opzicht van het derde kwartaal. Dat blijkt uit cijfers van de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars).

Ook in de omliggende gemeenten zoals Rijswijk, Westland, Delft, Zoetermeer en Wassenaar zijn eind vorig jaar minder huizen verkocht. De daling komt vooral omdat er minder woningen te koop staan. Landelijk gezien wordt 28 procent van de woningen boven de vraagprijs verkocht. Er is vooral vraag naar appartementen, maar er worden steeds minder appartementen te koop gezet.

Lees hieronder alle regionale cijfers uit het persbericht van de NVM

Den Haag





In de gemeente Den Haag zijn er in het vierde kwartaal van 2017 16,5 procent minder woningen (1.297 woningen) verkocht ten opzichte van het vierde kwartaal 2016. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal zijn er 0,6 procent meer woningen verkocht.

De gemiddelde transactieprijs bedraagt in het vierde kwartaal 2017 289.410 euro. Ten opzichte van een jaar geleden is de gemiddelde transactieprijs gestegen met 21,2 procent en ten opzichte van het voorgaande kwartaal gestegen met 3,9 procent. De gemiddelde verkooptijd in de gemeente Den Haag bedraagt in het vierde kwartaal 2017 32 dagen tegenover 44 dagen ten opzichte van een jaar geleden.

Delft





In de gemeente Delft is ten opzichte van het vierde kwartaal 2016 een daling in de verkoop (209 woningen) van 19,2 procent. In vergelijking met het voorgaande kwartaal zijn er 3 procent minder woningen verkocht.

De gemiddelde verkoopprijs bedraagt in het vierde kwartaal 2017 247.941 euro. Ten opzichte van een jaar geleden is dit een prijsstijging van 17,5 procent en ten opzichte van het voorgaande kwartaal een prijsstijging van 6,3 procent. De gemiddelde verkooptijd bedraagt in het vierde kwartaal 2017 36 dagen versus 70 dagen ten opzichte van een jaar geleden.



Westland

In het Westland zijn ten opzichte van het vierde kwartaal 2016 6,2 procent minder woningen verkocht (231 woningen). Ten opzichte van het voorgaande kwartaal zijn er 3,1 procent minder woningen verkocht.

Het Westland laat een prijsstijging zien van 6,5 procent ten opzichte van een jaar geleden en ten opzichte van het voorgaande kwartaal een daling van 2,4 procent. De gemiddelde transactieprijs is 287.199 euro en de gemiddelde verkooptijd bedraagt 51 dagen versus 73 dagen in het vierde kwartaal 2016.

Rijswijk





In de gemeente Rijswijk is ten opzichte van het vierde kwartaal 2016 het aantal verkopen gedaald met 17,9 procent (150 woningen) en ten opzichte van het voorgaande kwartaal zijn er 11,1 procent minder woningen verkocht.

De prijzen ten opzichte van een jaar geleden zijn gestegen met 14 procent en ten opzichte van het voorgaande kwartaal gestegen met 8,9 procent. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel 242.602 euro. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 46 dagen versus 80 dagen in het vierde kwartaal 2016.





Wassenaar





In de gemeente Wassenaar is ten opzichte van het vierde kwartaal 2016 het aantal verkopen gedaald met 15,8 procent (94 woningen) en ten opzichte van het voorgaande kwartaal zijn er 8,4 procent meer woningen verkocht.

De prijzen ten opzichte van een jaar geleden zijn gestegen met 6,7 procent en ten opzichte van het voorgaande kwartaal gedaald met 6,6 procent. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel 616.775 euro. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 90 dagen versus 78 dagen in het vierde kwartaal 2016.

Zoetermeer





In de gemeente Zoetermeer is ten opzichte van het vierde kwartaal 2016 het aantal verkopen gedaald met 23,8 procent (332 woningen) en ten opzichte van het voorgaande kwartaal zijn er 1,7 procent minder woningen verkocht.

De prijzen ten opzichte van een jaar geleden zijn gestegen met 10,8 procent en ten opzichte van het voorgaande kwartaal gestegen met 2,4 procent. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel 230.062 euro. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 35 dagen versus 70 dagen in het vierde kwartaal 2016.

Leidschendam-Voorburg





In de gemeente Leidschendam-Voorburg is ten opzichte van het vierde kwartaal 2016 het aantal verkopen gedaald met 17,8 procent (260 woningen) en ten opzichte van het voorgaande kwartaal gedaald met 1,6 procent.

De prijzen ten opzichte van een jaar geleden zijn gestegen met 18,8 procent en ten opzichte van het voorgaande kwartaal gedaald met 2,4 procent. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel 305.159 euro. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 30 dagen versus 46 dagen in het vierde kwartaal 2016.

Pijnacker-Nootdorp





In de gemeente Pijnacker-Nootdorp is ten opzichte van het vierde kwartaal 2016 het aantal verkopen gedaald met 26,8 procent (99 woningen) en ten opzichte van het voorgaande kwartaal zijn er 2,2 procent minder woningen verkocht.

De prijzen ten opzichte van een jaar geleden zijn gestegen met 12,1 procent en ten opzichte van het voorgaande kwartaal gestegen met 9 procent. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel 362.396 euro. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 44 dagen versus 62 dagen in het vierde kwartaal 2016.