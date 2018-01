Ebuehi mist waardering in contractvoorstel ADO: 'Ik vind de aanbieding niet heel erg top'

DEN HAAG - Tyronne Ebuehi is hot op dit moment. Het Engelse Norwich City wil de speler van ADO Den Haag graag vastleggen en ook het Portugese Benfica is geïnteresseerd. Daarnaast probeert ook ADO de rechtsback langer te binden, maar de onderhandelingen verlopen stroef. 'Ik vind de aanbieding die ik heb gekregen niet heel erg top. Ik mis een klein beetje waardering', bekent Ebuehi tijdens het trainingskamp in Belek.

Het contract van Ebuehi loopt aan het einde van het seizoen af. 'Ik heb het hier naar mijn zin en het is niet zo dat ik weg wil. Ik leer nog elke dag, ben blij met de spelers en trainers en als ik hier kan bijtekenen, dan zou ik dat heel graag doen. Maar ik ben ook gewoon eerlijk. Ik vind de aanbieding die ik heb gekregen niet heel erg top', vervolgt de 21-jarige international van Nigeria.

Ik zou ook een voorcontract getekend hebben. Dat klopt ook niet Tyronne Ebuehi - Speler ADO Den Haag

WK in Rusland

Mocht Ebuehi er niet uitkomen met ADO Den Haag, dan zijn er genoeg clubs die interesse in hem hebben. 'Ik houd me daar niet mee bezig. Het belangrijkste is nu het trainingskamp. Tuurlijk zie ik berichten op social media, dus ik kan niet zeggen dat ik mij er helemaal niet mee bezighoud. Ik vind sommige geruchten best wel grappig', zegt Ebuehi, die doelt op een verhaal dat hij afgelopen zaterdag een wedstrijd van Norwich City zou hebben bezocht terwijl hij met ADO in Belek zat. 'Ik zou ook een voorcontract getekend hebben. Dat klopt ook niet. Wanneer zou ik dat moeten doen dan? In mijn slaap?'

Ebuehi heeft nog niet zo lang geleden zijn debuut voor het Nigeriaans elftal gemaakt en maakt daardoor kans op deelname aan het WK in Rusland aankomende zomer. Hij moet dan fit blijven en speelminuten maken, een garantie die hij bij ADO Den Haag min of meer heeft. 'Voor een voetballer van mijn leeftijd is het belangrijk dat ik speel. Die garantie krijg je natuurlijk nooit, maar de kans is groot dat het bij ADO Den Haag wel zo is. Als ik een nieuw avontuur aanga, dan is die kans weer wat kleiner natuurlijk.'

Ebuehi vervolgt: 'Ik ben niet iemand die nu voor geld voetbalt. Dat is iets wat later komt. Het belangrijkste voor mij is mijn ontwikkeling. Ik moet beter worden en wil het hoogst haalbare halen. Ik wil aan het einde van mijn carrière zeggen dat ik er alles uit heb gehaald, maar zoals ik al zei: de waardering kan, voor iemand die zoveel wedstrijden heeft gespeeld, wel iets beter.'

LEES OOK: Transfergeruchten leiden tot kopzorgen bij ADO-trainer Fons Groenendijk