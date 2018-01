Kopstuk internationale drugsbende aangehouden op Scheveningen

DEN HAAG - In een internationaal onderzoek naar drugshandel blijkt op 20 december een kopstuk te zijn opgepakt op Scheveningen. De man, John H. (60) uit het Brabantse Sint Willebrord, werd gepakt met bijna 60 kilo cocaïne, 300.000 euro cash en vier vuurwapens. Gelijktijdig werden zeven anderen aangehouden.

Na een tip bij de politie werden de mannen al door de recherche in de gaten gehouden. Bij de drugsoverdracht greep de politie in.

John H. is een bekende van de politie. Hij gaf leiding aan een drugsbende 'York' die xtc, hasj en coke distrubueerde naar New York, Frankfurt, Londen en Tel Aviv. De politie deed al sinds 1996 onderzoek naar de bende en John H., voormalig PABO-student die de bijnaam De Onderwijzer heeft, meldt Omroep Brabant in een profiel over hem.



Arrestaties in het zuiden

In totaal zijn in Nederland en België tientallen personen aangehouden. Dat hebben de Nederlandse en Belgische politie donderdag bekendgemaakt op een persconferentie in Hasselt.

De politie heeft daarbij onder meer 1,5 kilo amfetamine en een halve kilo springstof in beslag genomen. De arrestaties waren met name in Noord-Brabant en Belgisch Limburg.



Aanhoudingen na invallen

De aanhoudingen kwamen na een groot aantal invallen in België en Nederland, op 8 januari. Daarbij werden in België veertien en in Nederland vijf mensen opgepakt. Het gaat om Belgen, Nederlanders en Serven. De bende hield zich bezig met de productie van en handel in xtc en amfetamine, en de handel in cocaïne.

Volgens de Belgische Federaal Procureur Frédéric Van Leeuw werden eerder ook in Malta vier koeriers opgepakt, onder wie twee Belgen. Zij zijn daar inmiddels veroordeeld tot negentien jaar cel.



Chemische stoffen

De Belgische politie kwam de bende op het spoor via een bedrijf in Lommel. Dit bedrijf had de aandacht getrokken omdat het erg veel chemische stoffen bestelde, die geschikt waren voor de productie van xtc en amfetamine.

Vervolgens vond de Nederlandse politie in Zeeland, Nispen, Waspik en Uden loodsen waar chemische producten werden opgeslagen voor de productie van synthetische drugs. In een loods in Zeeland vonden agenten ruim 52.000 liter drugsafval. In Ham en Hamont-Achel (B) vond de Belgische politie labs waar amfetamine werd geproduceerd.