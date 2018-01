Tino Martin is nieuwe Nachtburgemeester van Nederland

DEN HAAG - Een bijzondere klus voor de Haagse volkszanger Tino Martin. De 33-jarige Eduard Martinus Kattenberg - zoals de zanger eigenlijk heet - is het aankomend jaar de 'Nachtburgemeester van Nederland'. Hij neemt het stokje over van zanger André Hazes.

Tino Martin kreeg zijn 'ambtsketting' woensdag op horeca vakbeurs Horecava in de Amsterdamse RAI.

Als nachtburgemeester is Tino Martin ambassadeur voor de horeca en het nachtleven. De jury koos voor Martin omdat hij zich in korte tijd heeft opgewerkt tot één van de meest geboekte artiesten van Nederland. 'Als klap op de vuurpijl verkocht hij in 2017 ook het Ziggo Dome uit', aldus de jury.

