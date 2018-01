Deel dit artikel:











Bijna 10.000 kinderen krijgen fietsles op Haagse scholen Kinderen tijdens fietsles in Den Haag | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Op de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag oefenen leerlingen donderdag op een speciaal aangelegd parcours hoe zij zelfstandig op de fiets de weg op kunnen. In totaal krijgen bijna 10.000 leerlingen per jaar op dertig scholen in de gemeente Den Haag fietsles.

'Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zelfstandig zijn en naar school toe kunnen. Wij merken ook dat onze schoolkinderen weinig fietsen, dus dit is ook uit stimulans voor ze. Nederland is een land waar veel gefietst wordt', zegt Rosita Ramcharan, directrice van de school. Aan het einde van groep 7 krijgen kinderen een praktijk verkeersexamen. Ramcharan ziet dat ouders daarna meer vertrouwen hebben in hun kind. 'We merken dat ouders van kinderen uit groep 7 die het fietsexamen hebben gehaald, kinderen zelfstandig naar school sturen', aldus de directeur.