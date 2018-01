Tweede verdachte (16) aangehouden na gewapende overval op supermarkt Leiden

LEIDEN - De politie heeft woensdagavond een tweede verdachte aangehouden na een gewapende overval op de Spar aan de Herenstraat in Leiden. Het gaat om een 16-jarige jongen uit de stad.

De jongen werd aangehouden in een woning aan de Zuidsingel. Wat de rol was van de 16-jarige jongen, is onduidelijk. Eerder wist de politie al een 19-jarige Leidenaar aan te houden, die op de uitkijk stond tijdens de overval.

Een overvaller bedreigde woensdagmiddag het personeel van de supermarkt met een mes en eiste geld. Hij ging er met een geldbedrag vandoor. Dankzij getuigen konden agenten de man die op de uitkijk stond snel aanhouden.



Overvaller spoorloos

De politie is nog op zoek naar de overvaller die in de winkel stond. De dader zou een man zijn van ongeveer 25 jaar en is ongeveer 1.75 meter lang. Hij heeft een slank postuur en droeg een jas met verschillende tinten blauw en een zwarte broek.