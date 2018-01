Nieuwe acties bij Arriva en Connexxion voorlopig van de baan

REGIO - Er zijn voorlopig geen stakingen meer in het streekvervoer. Na gesprekken met de werkgevers over de cao heeft de FNV besloten om de voor volgende week aangekondigde estafette staking uit te stellen.

Vrijdag gaat de vakbond opnieuw in gesprek met werkgevers. 'De werkgevers hebben aangegeven dat zij met nieuwe voorstellen komen. We stellen de stakingen uit, maar dat houdt niet in dat deze helemaal niet meer zullen plaatsvinden', aldus de FNV. De bond wilde vanaf 16 januari estafettestakingen in het regionaal vervoer organiseren als de werkgevers de bonden niet tegemoet zouden komen.

Chauffeurs van ondermeer Connexxion en Arriva legden op 4 januari het werk neer. Zij willen dat er iets aan de huidige werkdruk wordt gedaan en eisen hogere lonen.

