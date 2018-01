Journalistenvakbond: pers moet vrije toegang krijgen tot raadzaal Westland

WESTLAND - De journalistenvakbond NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren willen dat de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) aan alle burgemeesters duidelijk maakt dat de pers niet om inhoudelijke redenen uit de raadzaal kan worden geweerd.

Aanleiding daartoe is onder meer het opstellen van een persprotocol door burgemeester Agnes van Ardenne van de gemeente Westland. Dit persprotocol is voorlopig van de baan, na protest van de gemeenteraad. De burgemeester gaat nu eerst overleggen met de pers.

Een cameraploeg van EenVandaag mocht vorig jaar geen opnamen maken van de raadzaal en wandelgangen van de gemeente Westland. 'Het mag duidelijk zijn dat een selectie op inhoudelijke gronden door een burgemeester welk medium wel of niet toegang krijgt tot de raadzaal een ernstige beperking van de persvrijheid inhoudt,' aldus NVJ en het Genootschap.





Brief

In de brief aan de VNG en het Genootschap van Burgemeesters staat dat een orde-protocol echt alleen bedoeld kan zijn om de orde in en buiten de raadzaal te bewaken en nooit verder mag reiken dan dat specifieke doel. Het vertrekpunt moet altijd een zo vrij mogelijke bewegingsruimte voor de pers zijn, zo stelt de NVJ in de brief.

Vrijdag is er overleg tussen de gemeente Westland en vertegenwoordigers van de pers over het persprotocol.