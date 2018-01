Geen optreden Kwekers in de Kunst bij opening World Horti Center

Dario Fo, het huidige Kwekers in de Kunst | Foto: Interakt

NAALDWIJK - Cultuurorganisatie Kwekers in de Kunst zal niet optreden bij de officiële opening van het World Horti Center in Naaldwijk. Dit vanwege de subsidie die voormalig burgemeester Sjaak van der Tak toezegde, maar die onterecht was. Dat meldt mediapartner WOS.

Met de subsidie zouden de 'Kwekers' zich bezighouden met een community art-project bij de opening van het World Horti Center.

Maar volgens het college was deze subsidie een 'onrechtmatige betaling'. De gemeenteraad van Westland haalde vervolgens op 7 november een streep door de subsidie. Ook zou een inmiddels overgemaakt voorschot van 40.000 euro moeten worden teruggehaald.



Terugstorten

Medio november liet voorzitter Hans van den Broek van Kwekers in de Kunst desgevraagd aan de WOS weten, dat zijn organisatie al een hele tijd bezig was met de opening van het WHC. 'Over de uitvoering maken wij ons dus geen zorgen', aldus Van den Broek destijds.

Donderdag heeft cultuurwethouder Marga de Goeij een gesprek met het bestuur van Kwekers in de Kunst , waarin zij formeel de boodschap moet overbrengen dat de cultuurorganisatie geen subsidie krijgt en het voorschot moet terugstorten. Kwekers in de Kunst had al laten weten dat de organisatie rekende op volledige betaling van het door Van der Tak toegezegde bedrag.



Tuindertrots

De drie dagen durende opening van het World Horti Center begint op woensdag 7 maart. Het World Horti Center belooft de tuindertrots van het Westland te worden. In het gebouw zitten onder meer bedrijven, een demokwekerij en MBO Westland.

Het World Horti Center liet eerder al blijken geen zorgen te hebben over een opening zonder rol van Kwekers in de Kunst. 'Het is nooit ons idee geweest om de Kwekers daarbij te betrekken, dat kwam vanuit de gemeente', laat Mark Zwinkels van het World Horti Center weten.

