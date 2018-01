Raymond van Barneveld op kieslijst Groep de Mos: 'Hij staat op dubbel 18'

DEN HAAG - Raymond van Barneveld gaat op de politieke tour. Hij staat op de kandidatenlijst van de Haagse politieke partij Groep de Mos. 'Hij staat op dubbel 18, ofwel 36', laat de partij weten.

Van Barneveld zegt het verkiezingsprogramma van de partij te steunen. Met Groep de Mos gooit Den Haag 'bullseye', zegt de Haagse darter. Van Barneveld is via Jelle Meinesz bij Groep de Mos terechtgekomen. Meinesz is ondernemer en bevriend met Van Barneveld. Meinesz staat zelf op plek 6 van de kieslijst van Groep de Mos.

Lijsttrekker van Groep de Mos, Richard de Mos is blij met de steun van Van Barneveld. 'We zijn natuurlijk apetrots dat Barney onze partij gaat promoten.' Van Barneveld staat op een onverkiesbare plek 36. Het is dan ook niet de bedoeling dat Van Barneveld de gemeenteraad ingaat.



Top vijf

Eerder deze week presenteerde Groep de Mos de top vijf van de kieslijst. Naast drie oude bekenden, Richard de Mos (lijsttrekker), Rachid Guernaoui (plek twee) en Arjen Dubbelaar (plek vijf), staan twee nieuwe kandidaten in de top vijf. Dat zijn voormalig radio- en tv-journalist Janice Roopram (plek drie) en juriste Nino Davituliani (plek vier).

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 21 maart.

