'Westland is sexy, maar krijgt te weinig aandacht'

DEN HAAG - Naast de standen van Costa Rica staat dit jaar wel een heel vreemde eend in de bijt op de Vakantiebeurs: Westland. Geen koraalrif, boeddhabeelden of woestijn, maar groentesafari's op de fiets. Én hoogstaande kweektechnologie.

Het is de eerste keer dat de gemeente Westland meedoet. Ed Smit van reisorganisatie Edventure heeft de stand van Westland bedacht en naar de Vakantiebeurs gehaald. 'Ik woon al vijftien jaar in Costa Rica, maar kom uit het Westland. Al jaren ben ik bezig om het Westland en de tuinderij sexy te maken. Maar de boodschap wordt te weinig gecommuniceerd', zegt Smit.

'Wat je in Costa Rica in de natuur vindt, vind je in het Westland in de kassen.' Met hoogstaande technologie bij de kwekers kunnen ze in Westland duurzame groenten kweken en daar moeten we naartoe, legt Smit uit.



Groentesafari

Met de fiets en een bak voorop kun je een groentesafari maken langs de kassen. 'Dan doe je bij de ene kweker een krop sla in je fietsbak en bij de ander een aubergine of druiven', zegt Hilde Jansen van de Westlandse stand. 'En je hoort de mooie verhalen van kwekers over hun vak. Een andere highlight is natuurlijk het strand. Daar kan je heerlijk helemaal jezelf zijn.'

De Vakantiebeurs is nog tot en met komende zondag te bezoeken in Utrecht. De stand van Westland is te vinden tussen de verre bestemmingen. Naast... Costa Rica.

