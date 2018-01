Verdachten dodelijke straatrace reden 93 km/h in bebouwde kom

RIJSWIJK - Ze houden vol dat ze niet aan het straatracen waren, maar toch scheurden Desley J. en zijn medeverdachte Jessy P. eind september met 93 kilometer over de Generaal Spoorlaan in Rijswijk toen er rond half acht 's avonds een 62-jarige fietser overstak. De man werd geschept door één van de auto's en overleed ter plekke. Het Openbaar Ministerie klaagt J. en P. nu aan voor dood door schuld.

De 18-jarige J., naast hem zijn ouders, betuigde spijt tijdens de zitting: 'Ik vind het ook heel erg wat er is gebeurd met die man, voor de nabestaanden', zei hij. J. zit sinds de fatale aanrijding vast in de jeugdinrichting Teylingereind in Sassenheim. De rechter bepaalde donderdag dat hij daar moet blijven.

Het Openbaar Ministerie had daar om gevraagd. De officier van justitie noemde een aantal verkeersovertredingen die J. begaan had. Ze beschreef hem als iemand die 'minachting voor de regels en voor andere verkeersdeelnemers' heeft. Zijn advocaat wilde dat J. het proces in vrijheid mocht afwachten, desnoods onder voorwaarden, zoals een enkelband: 'verzin ze en hij houdt zich er aan', zei ze tegen de rechter.



'J. heeft het moeilijk'

J. heeft erg moeilijk, zei hij op de zitting. Hij liep door de fatale aanrijding een posttraumatische stressstoornis op, waar hij zich buiten de inrichting voor wil laten behandelen. Ook slaapt hij slecht en blijft de gebeurtenis door zijn hoofd spoken. Daarbij wil hij de inschrijving voor een nieuwe opleiding voltooien maar kan ook dat niet binnen de muren van Teylingereind, volgens de verdachte. De rechter vond zijn bezwaren niet zwaar genoeg wegen.

Ook de andere verdachte, Jessy P. moest donderdag voor de rechter verschijnen. Hij zit niet vast omdat hij met zijn auto niet het ongeluk veroorzaakte.



'Generaal Racebaan'

Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak inhoudelijk behandeld zal worden. De verdediging van beide mannen mag eerst nog een aantal getuigen horen, die verklaarden dat er tijdens de aanrijding een straatrace aan de gang was.

Een van de advocaten zei dat de Generaal Spoorlaan ook wel bekend stond bij buurtbewoners als de 'Generaal Racebaan' en dat er daarom te makkelijk vanuit is gegaan dat het ging om een race. Het is ook nog niet duidelijk of de zaken van beide mannen samen worden behandeld.