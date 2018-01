Groeten uit Belek: Goppel tekent contract en Hooi beukt er op los

DEN HAAG - De derde dag van Omroep West in de Turkse badplaats Belek stond in het teken van een krachttraining en het voorbereiden op de oefenwedstrijd van ADO Den Haag tegen Istanbul Basaksehir. In de kantlijn gebeurde ook genoeg. Drie leuke, opvallende en/of opzienbarende zaken uit Turkije.

1. Het weer slaat om

De afgelopen dagen was het schitterend weer in Belek. Tot vandaag. Opeens sloeg het weer op, ging het harder waaien en kwam het met bakken uit de lucht. En de voorspellingen beloven voor de komende dagen ook al niet veel goeds. De velden lijken gelukkig tegen een stootje te kunnen...

Hij kwam afgelopen zomer over van Jong NEC om zich in eerste instantie te richten op Jong ADO Den Haag, maar zijn ontwikkeling ging dermate snel dat hij donderdagmiddag zijn eerste profcontract heeft getekend . Zijn debuut in de hoofdmacht heeft hij al gemaakt.

Tijdens de donderdagochtendtraining werd er niet getraind met een bal, maar in de gym van het hotel. Voor onder anderen Wilfried Kanon, Melvyn Lorenzen en Elson Hooi stond een training kickboksen op het programma. Met name de laatstgenoemde beukte er lustig op los.

Tot zover de derde dag van ons bezoek aan het trainingskamp van ADO in Turkije. De groeten uit Belek gaan vandaag naar Patrick en Mark. Zij vroegen op Twitter naar de huidige financiële situatie bij ADO Den Haag.

ADO-directeur Mattijs Manders heeft op het laatste moment besloten om niet mee te gaan naar Belek. Daardoor is het nu lastig om deze vragen te beantwoorden, maar in onze eerste uitzending van TV West Sport dit jaar, op vrijdag 19 januari, is Manders te gast in onze studio. Dit onderwerp wordt dan uitgebreid besproken.

