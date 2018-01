West Wekker: Onderzoek naar kogelgaten en boormachine Rotterdamsebaan gedoopt

REGIO - Goedemorgen! Het is alweer de laatste werkdag van de week. We praten je in de West Wekker bij over het nieuws. Vanmiddag start het boren van de Victory Boogie Woogietunnel in Den Haag. En donderdagavond deed de politie onderzoek naar mogelijke kogelgaten in Gouda.

1. Tunnelboormachine Rotterdamsebaan vrijdag gedoopt

Het startsein voor het boren van de Victory Boogie Woogietunnel in Den Haag wordt vanmiddag gegeven. De boor voor de tunnel in de Rotterdamsebaan wordt dan gedoopt en krijgt een naam. De Victory Boogie Woogietunnel is een onderdeel van de Rotterdamsebaan, de nieuwe weg die loopt van knooppunt Ypenburg naar de Binckhorst.

2. Feestjaar Scheveningen officieel afgetrapt

Feest in het Kurhaus gisteravond. Daar werd geproost op het nieuwe jaar, waarin 200 jaar badplaats Scheveningen wordt gevierd. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Feest Aan Zee werd de inwoners van Scheveningen een feestprogramma vol verrassingen en hoogtepunten uit het themajaar gepresenteerd.

3. Verdachten dodelijke straatrace reden 93 km/h in bebouwde kom

De 19-jarige Desley J. die vorig jaar september een 62-jarige fietser doodreed in Rijswijk blijft vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Den Haag gisteren. De man wordt ervan verdacht dat hij met een achttienjarige vriend, Jessy P., met een straatrace bezig was. Ze scheurden met 93 kilometer per uur door de bebouwde kom.

4. Soepbus kan extra subsidie van gemeente Den Haag vergeten

De gemeente Den Haag ziet geen reden om het subsidiebedrag voor de soepbus te verhogen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten in een reactie op raadsvragen van Groep De Mos. De soepbus krijgt nu 50.000 euro per jaar.

5. Politie onderzoekt mogelijke kogelgaten in Gouda

De politie deed gisteravond onderzoek naar mogelijke kogelgaten in een pand aan de Rijkestraat in Gouda. De politie kreeg een melding binnen dat er mogelijk kogelgaten waren aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen of het echt om kogelgaten gaat.

Het weer: Het wordt grijs, met bewolking en aan het begin van de dag op veel plaatsen mist. Het wordt 5 graden.



Vanavond op TV West: Westdoc: Wij waren de gekste

Een documentaire boordevol emoties rond het Haagse Zuiderpark. Programmamakers Erik Kooyman en Ko Markovsky duiken in de geschiedenis van het Haagse Zuiderpark-stadion. Er is geen plek in Den Haag waar zoveel emotie is geweest als in het Zuiderpark, de plek waar ADO sinds 1925 wedstrijden speelde. Rond het veld is gezongen, gelachen, gevochten en gejuicht. In de film ‘Wij waren de gekste’ wordt definitief afscheid genomen van het Zuiderpark.