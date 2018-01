Deel dit artikel:











Tunnelboormachine Rotterdamsebaan vrijdag gedoopt Een deel van de tunnelboor (Foto gemeente Den Haag / Jurriaan Brobbel)

DEN HAAG - De boor voor de tunnel in de Rotterdamsebaan wordt vrijdagmiddag gedoopt. De nieuwe verbindingsweg van de A13 bij Rijswijk naar het Haagse bedrijventerrein De Binckhorst loopt voor een groot deel ondergronds. De tunnelboor is de afgelopen tijd in elkaar gezet in de bouwput aan de Laan van 's Gravenmade in Den Haag.

Zangeres Ellen ten Damme onthult eerst de naam van de tunnelboormachine (TBM). Daarna wordt de TBM ingezegend en wordt een beeldje van de heilige Barbara bij de ingang van de tunnel gezet, een ceremonie die elke tunnelboor ter wereld ondergaat. Tot slot wordt het apparaat gedoopt door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en de Haagse wethouder Boudewijn Revis. De ceremonie is te volgen in het programma Studio Haagsche Bluf op Omroep West. Zaterdagmiddag is het open dag in de bouwput van de Rotterdamsebaan. In de ochtend komt daarom het programma 'Uit' ook daar vandaan.