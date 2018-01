Feestjaar Scheveningen officieel afgetrapt

DEN HAAG - Feest in het Kurhaus donderdagavond. Daar werd geproost op het nieuwe jaar, waarin 200 jaar badplaats Scheveningen wordt gevierd. Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van Feest Aan Zee werd aan de inwoners van Scheveningen een feestprogramma vol verrassingen en hoogtepunten uit het themajaar gepresenteerd.

2018 is voor Scheveningen een feestjaar. Het is tweehonderd geleden dat het vissersdorp in een badplaats veranderde. Het feestjaar werd op 1 januari afgetrapt met de nieuwjaarsduik.

De rest van het jaar staan nog veel meer grote evenementen gepland, zoals de City Pier City loop, de finish van de Volvo Ocean Race en het Internationale Vuurwerkfestival. Het jaar wordt traditioneel afgesloten met de vreugdevuren.



Liefde aan zee

Naast die grote evenementen vindt er nog veel meer plaats. Er is ook veel speciaal voor dit jaar georganiseerd. 'Rond Valentijn hebben we een soort themaweek, 'Liefde aan zee', en dan houden we een tropisch carnaval in het Kurhaus', geeft programmaleider Henk Scholten als voorbeeld.

Veel inwoners van Scheveningen vinden het feestjaar fantastisch. 'Een belevenis die je maar één keer meemaakt', vertelt één van de aanwezige gasten. Veel inwoners organiseren ook zelf dingen, vertelt wethouder Karsten Klein: 'We hebben al meer dan 150 initiatieven van de bewoners zelf.'



Verwachtingen

De verwachtingen voor het feestjaar zijn groot. 'Net zoals we met het Mondriaanjaar deden: dan wordt wereldwijd zichtbaar dat wij een stad zijn waar Mondriaan zit. Een jaar lang 200 jaar Scheveningen, dat zorgt ervoor dat het echt zichtbaar wordt', aldus Klein.