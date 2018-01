Deel dit artikel:











Auto ramt hek tramhalte, wachtende passagiers niet geraakt De ravage was aanzienlijk. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een automobilist, die met hoge snellheid over de Rijswijkseweg reed, is donderdagavond tegen een hek van tramhalte Wenkebachstraat in Den Haag gebotst.

Passagiers die bij de halte aan het wachten waren, werden niet geraakt maar waren wel erg geschrokken.

Ambulancemedewerkers hebben de automobilist onderzocht, maar hij hoefde niet naar een ziekenhuis. Hij moest wel meteen zijn rijbewijs inleveren vanwege roekeloos rijgedrag. De auto is total-loss en is weggesleept door een bergingsbedrijf.