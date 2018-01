Deel dit artikel:











Getuigen zagen persoon in halflange jas en een scooter na plofkraak Bodegraven Er wordt onderzoek gedaan. (foto: MediaTV)

BODEGRAVEN - Na de plofkraak die in de nacht van woensdag op donderdag plaatsvond in een snackbar in een winkel in Bodegraven zag een getuige een persoon in een halflange jas weglopen. Deze verdachte wordt ongeveer 1,70 meter lang geschat. De persoon had allemaal donkere kleren aan. Dat meldt de politie.

Een andere getuige zag na de plofkraak een voertuig, waarschijnlijk een scooter. Die reed weg in de richting van de Cortenhoeve. De explosie waarmee geprobeerd werd de in-store betaalautomaat open te breken, veroorzaakte schade aan ramen en waterleidingen. Het is nog onbekend of er iets is buitgemaakt. De recherche is bezig met een uitgebreid onderzoek. LEES OOK: 'Ik voel me hier niet onveilig, hoor', buurtbewoonster over tweede plofkraak in jaar tijd