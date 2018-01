Deel dit artikel:











Automobilist (18) belandt in een sloot in Alphen aan den Rijn Foto: Facebook politie Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - In Alphen aan den Rijn is vrijdagochtend een auto van de weg geraakt en in een sloot langs de Steekterweg beland.

Voor de auto in het water terechtkwam, raakte hij ook nog een boom en een geparkeerd voertuig. Volgens de politie werd het ongeluk veroorzaakt door de onervarenheid van de 18-jarige bestuurder, de snelheid waarmee hij reed en de achterwielaandrijving van de auto. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.