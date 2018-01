Deel dit artikel:











Istanbul Basaksehir van Eljero Elia te sterk voor ADO Den Haag Eljero Elia en Lex Immers (foto: Jim van der Deijl)

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft het trainingskamp in Turkije niet kunnen opluisteren met een zege op Istanbul Basaksehir. De koploper van de Turkse Süper Lig en de werkgever van oud-ADO-speler Eljero Elia was vrijdag in vriendschappelijk verband met 4-0 te sterk.



Elia startte in de basis tegen zijn oude club, maar moest na een half uur spelen het veld noodgedwongen verlaten met een liesblessure. Een scan in het ziekenhuis moet uitwijzen hoe erg zijn blessure is. Op het moment dat Elia uitviel, stond hij met Basaksehir al op een 2-0 voorsprong. Via een strafschop schoot Emmanuel Adebayor de openingstreffer binnen. Irfan Kahveci sloeg niet veel later via een vrije trap ook toe. Elia startte in de basis tegen zijn oude club, maar moest na een half uur spelen het veld noodgedwongen verlaten met een liesblessure. Een scan in het ziekenhuis moet uitwijzen hoe erg zijn blessure is. Op het moment dat Elia uitviel, stond hij met Basaksehir al op een 2-0 voorsprong. Via een strafschop schoot Emmanuel Adebayor de openingstreffer binnen. Irfan Kahveci sloeg niet veel later via een vrije trap ook toe.

Na de hervatting werd de schade groter voor ADO toen Hakan Özmert voor de derde Turkse treffer tekende. Nasser El Khayati had vlak daarna de aansluitingstreffer op zijn schoenen, maar met een ultieme redding voorkwam de doelman van Basaksehir het doelpunt. Stefano Napoleoni bepaalde de eindstand op 4-0 door een tweede penalty te verzilveren.

Trainingskamp ADO Den Haag was de afgelopen week in het Turkse Belek op trainingskamp. Er werd veel getraind en ook nog een ander oefenduel tegen Besiktas (2-2) afgewerkt. Zaterdag wordt de terugreis naar Nederland ingezet, waarna volgend weekend de competitie wordt hervat met een thuiswedstrijd tegen het VVV Venlo van oud-ADO-trainer Maurice Steijn. Scoreverloop Istanbul Basaksehir - ADO Den Haag 4-0 (2-0): 1-0 Adebayor (strafschop), 2-0 Kahveci, 3-0 Özmert, 4-0 Napoleoni (strafschop) LEES OOK: Financieel tekort ADO Den Haag heeft geen invloed op verkoop spelers