Dit zijn populairste kindernamen in Zuid-Holland Foto: ANP Beeld: Sociale Verzekeringsbank

REGIO - Zoals elk jaar heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de meest populaire kindernamen van 2017 gepresenteerd. In Zuid-Holland is Noah favoriet bij de jongens en Sara bij de meisjes. Daarmee zet onze provincie de trend bij de jongens; Noah is ook landelijk de meest gekozen naam.

In 2017 werd in Nederland de naam Noah 635 keer gekozen voor jongens. Bij meisjes was Emma met 755 keer het meest populair. Emma staat bij vier van de twaalf provincies op nummer 1. De SVB publiceert elk jaar een overzicht van de meest populaire kindernamen. De SVB heeft goed zicht op de namen omdat ze de kinderbijslag uitbetalen en daardoor kunnen zien welke namen pasgeboren baby's hebben gekregen. Het hele overzicht van meest populaire namen in de verschillende provincies is hier te vinden.