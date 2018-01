Blijft Tyronne Ebuehi bij ADO Den Haag? 'Mijn gevoel zegt van wel'

DEN HAAG - Tijdens het trainingskamp van ADO Den Haag in het Turkse Belek gaat het veel over mogelijke transfers. Gaat Tyronne Ebuehi bijtekenen in Den Haag? Of kiest hij voor een buitenlands avontuur? Technisch manager Jeffrey van As denkt dat hij gaat verlengen. 'Mijn gevoel zegt dat hij bij ons blijft...' '

Een langer verblijf van Ebuehi bij ADO Den Haag staat op losse schroeven. De 22-jarige rechtsback is hot en wordt door Engelse en Portugese clubs in de gaten gehouden. ADO wil hem langer binden, maar in de aanbieding die de Haagse club hem gedaan heeft, mist Ebuehi waardering. 'Ik vind de aanbieding niet heel erg top', zei hij eerder tijdens het trainingskamp tegen Omroep West.

Ebuehi ziet in dat hij veel kansen en vertrouwen krijgt bij ADO Jeffrey van As - Technisch manager ADO Den Haag

Goede prestaties

'Dat valt wel een beetje tegen als je dat leest', geeft Van As aan. 'Ik snap wel hoe hij dat bedoelt. Er is van alles en nog wat gebeurd de laatste twee jaar met hem en ADO. Er zijn concurrenten op zijn positie gezet, die dat in mijn ogen voetbaltechnisch niet waren', geeft hij een voorbeeld.

De onderhandelingen tussen ADO en Ebuehi lopen al een tijdje, maar gaan stroef. Volgens Van As is ADO al sinds de zomer in gesprek met de verdediger. 'Ik heb het idee dat we steeds dichter bij elkaar komen, maar door zijn prestaties bij ADO en de nationale ploeg van Nigeria is er veel interesse voor hem onstaan.'

Volgens Van As zit Ebuehi in een lastige situatie. 'Hij ziet in dat hij bij ons veel kansen krijgt en dat hij de onbetwiste nummer één voor de rechtsbackpositie is. Hij krijgt vertrouwen van de staf. En daarnaast heeft hij nu een missie', waarmee Van As doelt op deelname aan het WK met Nigeria.

Natuurlijk kunnen wij met onze salarissen niet tegen een Europese topclub op, maar bij ADO kunnen spelers ook goed verdienen Jeffrey van As - Technisch manager ADO Den Haag

Speelminuten

Afgelopen jaar debuteerde Ebuehi in het Nigeriaanse elftal. Hij maakte indruk en maakt een goede kans om geselecteerd te worden voor het wereldkampioenschap voetbal deze zomer. Van As: 'Daar ga je pas naar toe als je alles blijft spelen. Als hij nu de overstap maakt, naar wat voor club dan ook, dan moet je altijd maar afwachten of je speelminuten blijft maken.'

Als Van As zijn gevoel volgt, dan blijft Ebuehi voor ADO spelen. 'We hebben hem een prima contract voorgelegd en het is wachten op de tegenreactie. Natuurlijk kunnen wij met onze salarissen niet tegen een Europese topclub op, maar bij ADO kunnen spelers ook goed verdienen, dat is wel duidelijk.'

