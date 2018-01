Partij voor de Dieren presenteert Plan B voor Den Haag

DEN HAAG - Verbeter de wereld, begin in Den Haag. Dat is het uitgangspunt van het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren (PvdD) in de Haagse gemeenteraad. De titel van het programma is Plan B. 'Omdat er geen planeet B is', licht lijsttrekker Christine Teunissen toe.

De partij wil drastische maatregelen nemen om Den Haag leefbaar te houden. Er mogen geen nieuwe wegen aangelegd worden door natuurgebieden en parken; bij drukke wegen zorgt de gemeente voor de aanleg van groenstroken en veilige oversteekplaatsen of ondertunneling voor dieren; in het groen wordt in principe niet gebouwd en de criteria voor kapvergunningen worden flink aangescherpt.

Verder vindt de partij dat de gemeente strengere voorwaarden moet stellen aan het organiseren van evenementen. 'Grootschalige muziekevenementen worden bij voorkeur niet in parken, maar op pleinen of binnen georganiseerd, waarbij er zo min mogelijk overlast is voor omwonenden', staat in het verkiezingsprogramma. En: 'Evenementen in parken vinden in ieder geval niet plaats in het broed- of zoogseizoen.' Verder wil de partij een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk en op het gebruik van plastic wegwerpproducten als servies en bestek bij evenementen.



Eind aan misbruik dieren

Ook wil de partij dat er 'een eind komt aan het misbruik en doden van dieren omwille van traditie, vermaak en mode'. Daarom wil de PvdD een verbod op mobiele kinderboerderijen en mogen er geen levende dieren op markten worden verkocht. De PvdD wil Sea Life op Scheveningen omvormen tot een opvang voor dieren die zich niet in hun oorspronkelijk leefgebied kunnen handhaven of daarin niet teruggezet kunnen worden.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 21 maart.