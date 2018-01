Haagse raad wil opheldering over The Hague Security Delta

Wethouder Van Engelshoven opent de vestiging van The Hague Security Delta in het WTC | Foto Richard Mulder

DEN HAAG - De Haagse gemeenteraad wil opheldering over de gang van zaken bij The Hague Security Delta (HDS). Een groot aantal partijen wil onder meer via schriftelijke vragen duidelijkheid over de werkwijze en door zichzelf aangemeten successen van de organisatie. Dit naar aanleiding van een bericht van website Follow the Money over de miljoenen subsidie die HDS krijgt.

De HDS is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden en kennisinstellingen. De bedoeling is onder meer dat het bedrijven naar Den Haag lokt en congressen en symposia organiseert. Follow the Money schrijft dat HDS successen claimt die nergens te verifiëren zijn.

Zij noemen het 'grootspraak als businessmodel'. Zo zegt HSD dat ze in een jaar tijd maar liefst duizend banen hebbben gecreëerd en dat de toegevoegde waarde van de cybersecurity-sector in 'de regio Den Haag' 3,8 miljard euro zou bedragen. Follow the Money vindt het verder opvallend dat een bedrijf dat zo goed loopt van de gemeente Den Haag een subsidie van 3,1 miljoen euro subsidie opstrijkt.



Kleren van de keizer

PvdA-raadslid Bülent Aydin en Joeri Oudshoorn van de Haagse Stadspartij hebben vragen gesteld in de Haagse raad. 'Het lijkt erop dat deze keizer geen kleren aan heeft, maar niemand het nog durft te zeggen', aldus Aydin .

Naast de Haagse Stadspartij willen ook SP, ChistenUnie/SGP en de PVV in de Haagse raad meer inzicht in de werkwijze van de HSD. Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt zich zorgen over de onafhankelijkheid. Het bedrijfsleven zou een 'sturende rol' hebben.



Kritiek De Correspondent

Het is niet de eerste keer dat er vraagtekens zijn over de werkwijze. September vorig jaar schreef De Correspondent al dat The Hague Security Delta een organisatie is die zich 'bombastisch presenteert', maar wier 'resultaten vaag en onmeetbaar blijven'.

Volgens De Correspondent wordt de organisatie overeind gehouden met subsidie. Sinds 2014 ging er minstens 6,5 miljoen euro naartoe.



College Den Haag aan zet

De PvdA stelde naar aanleiding van het bericht van De Correspondent ook al vragen over de werkwijze. Aydin vindt dat de antwoorden daarop niet veel helderheid hebben gebracht.

'Die waren heel vaag. Vandaar dat we nu weer vragen: reageer nou eens op de feiten. Ik wil even afwachten wat die reactie van het college is. Maar eerlijk gezegd denk ik dat het niet veel is. Een kantoor en pogingen om veel wat er op dit gebied gebeurt, dáár onder te brengen. Want waarom moeten ze anders steeds opnieuw bewijzen dat het een succes is? Dit ruikt niet goed'.



'Dubieus verhaal'

PVV-raadslid André Elissen sluit zich daarbij aan: 'Het klinkt als een dubieus verhaal. Ik ga er zoals gebruikelijk vanuit dat de journalistiek goed werk heeft gedaan. En als dat verhaal ook maar enigszins klopt, moeten er maatregelen worden getroffen'.

Zijn collega Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP wil een 'concreet verhaal' van het college van burgemeester en wethouder. 'Dus geen esoterisch beleidsjargon'.

