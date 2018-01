Financieel tekort ADO Den Haag heeft geen invloed op verkoop spelers

DEN HAAG - De licentiecommissie van de KNVB maakte eind vorig jaar bekend dat ADO Den Haag terugkeerde naar de veilige categorie 2. Dat betekent dat de huidige financiële situatie van de club een 'voldoende' krijgt van de voetbalbond. Kort daarna maakte ADO zelf bekend dat de club het seizoen afsluit met een tekort van drie miljoen euro. De rode cijfers hebben volgens technisch manager Jeffrey van As geen invloed op eventuele verkoop van spelers.

Tyronne Ebeuhi en Nasser El Khayati zijn hot. Merk jij dat ook?

'Er zijn veel agenten en tussenpersonen die informeren naar deze jongens. Waar wij naar kijken is of er een concreet voorstel komt. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Wat wij graag willen, is deze groep bij elkaar houden. Verder houden wij oren en ogen open om te kijken of er ergens versterkingen zijn waarvan wij denken dat zij passen bij dit team.'

Is iedereen te koop?

'Iedere speler van ADO Den Haag is te koop. Alleen wij bepalen de prijs. Niemand moet of hoeft weg. Iedereen denkt dat de aanbiedingen ons om de oren vliegen, maar die zijn er nog niet geweest.'

Een bod van twee miljoen op El Khayati kunnen wij van tafel vegen Jeffrey van As - Technisch manager ADO Den Haag

'Niet alleen met El Khayati. We hebben meerdere spelers die aantrekkelijk zijn voor veel clubs, maar ik ben van mening dat wij moeten proberen die bij ons te houden. En dan wordt de tweede seizoenshelft wellicht nog mooier en dan zijn die spelers in de zomer nog meer geld waard.'

Kunnen jullie een bod van twee miljoen euro op El Khayati weerstaan?

'Ja! Ik ben de technische man binnen ADO Den Haag en ik wil zo hoog mogelijk eindigen. El Khayati is een belangrijke speler. Stel dat er zo'n bod binnenkomt, dan bespreek je dat met mensen binnen de club. Fons Groenendijk, Mattijs Manders en de financiële man zijn daar belangrijk in. Daarna maak je een afweging tussen financieel en sportief. Er is niemand die tegen mij gezegd heeft dat ik een speler moet verkopen in deze winterstop.'

Recentelijk zijn de jaarcijfers naar buiten gekomen met daarin de mededeling dat ADO het seizoen met drie miljoen in de min gaat afsluiten. Is het niet zo dat je móet verkopen?

'Nee!'

Dus een bod van twee miljoen op El Khayati kan jij van tafel vegen?

'Jazeker.'

En doe je dat ook als dat je daadwerkelijk zo'n bod krijgt?

'Wij hebben een lijstje met spelers die wij de laatste maanden hebben gevolgd. Als wij een belangrijke speler verkopen, dan moet daar een speler voor terugkomen. Waarschijnlijk zijn zij minder dan de speler die verkocht is, maar wij zien iets in hen en zij worden de volgende spelers die dan weer verkocht gaan worden. Maar het is niet zo dat je Nasser zomaar even vervangt.'

Heb jij de overtuiging dat hij het transferrecord van ADO gaat verbreken? Dat ligt nu tussen de 2 en 2,5 miljoen.

'Dat weet ik niet. Hij heeft zelf ook het idee dat als hij deze lijn doorzet, hij in aanmerking komt voor Marokko en dan mogelijk naar het WK gaat. Het is moeilijk om in die selectie te komen, maar de makkelijkste manier is zo te blijven presteren bij ADO Den Haag.'

Maar nu terug naar de vraag. Jij hebt die overtuiging toch ook wel dat hij vertrekt voor een recordbedrag?

'Vorig jaar wist niemand in Nederland wie El Khayati was…'

Maar nu wel. Genoeg goals, genoeg assists…

'Er zijn ook clubs die kijken naar zijn leeftijd en naar zijn cv de jaren voor ADO Den Haag en dan zien ze dat het een apart verhaal is. Het is ook een mooi verhaal en knap dat hij op zo'n leeftijd zo dominant in de eredivisie kan zijn. En of hij voor een recordbedrag vertrekt? Ik hoop het voor ADO. Ik hoop dat hij weggaat bij ADO Den Haag als hij iets gepresteerd heeft waar mensen over tien jaar nog steeds over praten.'

Kan jij, afgaande op de jaarcijfers waarin staat dat ADO het jaar met drie miljoen euro in de min gaat eindigen, iets op de transfermarkt?

'Ja! Anders kunnen wij ook niet een jongen als Thijmen Goppel vastleggen en op trainingskamp. Er kan van alles en nog wat. We hebben van de zomer spelers verkocht. Met dat geld hebben wij niks gedaan. Dat hebben we geparkeerd. En van het budget dat ik van de zomer vanuit China heb gekregen daarvan heb ik ook niet alles van gebruikt. Dus ik kan spelers halen. Alleen de vraag is, moet je dat doen bij een ploeg die zo presteert als nu. Als er iets voorbij komt dat wij missen in deze groep, dan zullen wij dat doen.'

Mag jij bij verkoop van speler/spelers het volledige bedrag herinvesteren?

'Daar hebben we het helemaal nog niet over gehad.'

Wat mij betreft mag het heel snel 31 januari zijn en dat Tyronne Ebuehi en Nasser El Khayati nog gewoon bij ons zijn Jeffrey van As - Technisch manager ADO Den Haag

'Daar weet ik wel wat van af, maar met dat soort vragen moet je bij Mattijs Manders zijn of onze financiële man en niet bij mij. Ze hebben mij nog nooit gezegd dat ik Mike Havenaar moet verkopen om dat geld vervolgens terug te boeken naar China. Dat is niet aan de orde.'

Dus wat er uit gaat, kan je hergebruiken?

'Ja!'

Dat is lekker, want veel spelers zijn hot.

'Wat mij betreft mag het heel snel 31 januari zijn en dat Tyronne Ebuehi en Nasser El Khayati nog gewoon bij ons zijn en dat we door kunnen gaan met waar wij nu mee bezig zijn.'

Kijktip! Volgende week vrijdag, 19 januari, is ADO-directeur Mattijs Manders te gast in TV West Sport. Hij praat onder andere over de huidige financiële situatie van de Haagse club.

LEES OOK: Vakantie van Groenendijk is geboekt: 'Maar heb wel rekening gehouden met de play-offs'