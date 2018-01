'Mijn familie dacht dat ik met een spiegelei treinen stond binnen te halen'

DEN HAAG - Wanneer je met het vliegtuig vertrekt vanaf Schiphol, dan kan de toren van de luchtverkeersleiding je bijna niet ontgaan. Maar hoe zit het eigenlijk met treinen? Hoe komen die veilig van A naar B? Om daar meer over te weten te komen waren we tijdens deze Week van het Verkeer op bezoek bij de Verkeersleidingspost in Den Haag.

Als treinreiziger wil je natuurlijk snel naar de plek van bestemming, maar dit gaat uiteraard niet vanzelf. De treinverkeersleiders van ProRail zorgen er namelijk iedere dag voor dat de treinen veilig over het spoor kunnen rijden.

Teamleider Nicole Panacho: 'Wij zorgen ervoor dat het spoor begaanbaar is voor de treinen. De NS zorgt voor treinen en personeel en wij van ProRail zorgen ervoor dat die treinen fatsoenlijk over het spoor kunnen rijden. Via grote monitors houden we alles in de gaten.'



Calamiteiten

Wanneer er geen calamiteiten zijn, dan volgt ProRail gewoon het spoorboekje. De ingeplande treinen kunnen dan zonder problemen over het spoor heenrijden, maar het wil ook weleens voorkomen dat de dingen niet zo gaan als dat het moet.

'Waar we regelmatig mee te maken krijgen, zijn treinen die defect gaan, wissels die kapotgaan of seinen die het niet meer doen. Op zo'n moment is het belangrijk dat iedereen weet wat hij of zij moet doen en onder druk kan werken. Het is in dit vak een beetje hollen of stilstaan', zegt Panacho.

Jongensdroom voor Niels





De 33-jarige Niels Keislair uit Zoetermeer wilde vanaf jongs af aan al treinverkeersleider worden. 'Het kwam eigenlijk een beetje door mijn buurvrouw. Zij was ook treinverkeersleider en via haar ben ik erin gerold.'

Inmiddels doet Keislair dit als zo'n tien jaar, maar soms is het voor hem nog wel lastig om uit te leggen wat hij precies doet. 'Mijn familie dacht in eerste instantie dat ik met een spiegelei en een NS-pakje treinen stond binnen te halen', vertelt hij lachend.

LEES OOK: Perrons op station Delft Zuid geven zelf seintje bij vorst: nu strooien