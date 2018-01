Het topamateurvoetbal gaat weer beginnen! Live bij Omroep West

REGIO - Het gaat eindelijk weer beginnen: het topamateurvoetbal. Na een paar weken winterstop is Omroep West daar uiteraard weer bij, live op radio en internet. En natuurlijk op zondag de samenvattingen in TV West Sport.

We trappen de tweede divisie zaterdagmiddag af bij de wedstrijden van de trotse koploper van de tweede divisie Katwijk en de nummer twee Rijnsburgse Boys. In de derde divisie reizen we Quick Boys achterna naar Drenthe.

Live wedstrijden van:

ACV - Quick Boys

14.30 uur met verslaggever @haniff1986

Katwijk - Kozakken Boys

15.30 uur met verslaggever @willemvanzuilen

Rijnsburgse Boys - Koninklijke HFC

15.30 uur met verslaggever @HermanNanninga

De radio-uitzending start zaterdag om 14.00 uur. Zondag zijn we uiteraard terug met de samenvattingen in TV West Sport, de uitzending begint om 20.00 uur, direct na Studio Sport.