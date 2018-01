Deel dit artikel:











'Ik ben er heel erg van geschrokken', buurt in shock na vondst dode vrouw Foto: Regio15

DEN HAAG - De schok is groot in de Neptunusstraat op Scheveningen nadat donderdag bekend werd dat in het pand van yogastudio 'Studio by the Sea' het lichaam van een dode vrouw in stukken is gevonden.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

De politie heeft na de vondst een 40-jarige Hagenaar opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Verschillende omwonenden hebben gezien dat de man op een brancard werd afgevoerd en onder het bloed zat. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd met verwondingen, die niks te maken hebben met het misdrijf waar hij van verdacht wordt', zegt een woordvoerder van de politie.

Bloemen en veel pers De straat is de dag na de vondst in rep en roer. Voor de deur van de yogastudio liggen bloemen en een klein kruisje. De straat is bezaaid met pers. Bianca woont naast de yogastudio: 'Ik ben er heel erg van geschrokken', vertelt ze vrijdag. De uitbaters van de yogastudio woonden al zo'n tien jaar naast Bianca. Afgelopen dinsdag kreeg ze bezoek van de recherche. De agenten vroegen haar of ze zondagochtend rond 8.00 uur wat gehoord had. Maar dat had ze niet: 'Ik slaap om acht uur 's ochtends zondag'. De rechercheurs wilden haar verder niks vertellen, zegt Bianca.

Bezoek van de politie Bianca vermoedt dat het bezoek van de politie iets te maken heeft de vondst van donderdag. De politie kon daar nog niks over zeggen. Een buurman die er tegenover woont herinnert zich dat hij 'een paar dagen geleden' in de ochtend hard gebons heeft gehoord. 'Alsof er iemand op een deur klopte.' Ook de zoon van Bianca, Bobby, die zondagochtend naar zijn werk vertrok heeft niks gezien of gehoord vertelt hij. Wel vindt hij het opvallend dat één van zijn honden sinds woensdag veel interesse heeft in het kleine dakterrasje dat ze delen met pand van de yogastudio. 'Hij was de laatste dagen alleen maar op het balkon aan ruiken en aangezien ze daar bezig waren, match ik dat wel met elkaar.'

Mannen in witte pakken Bianca en haar zoon zien donderdag mannen met witte pakken, felle lichten en zeilen op het dakterrasje. 'We dachten eerst nog aan drugs of iets geks, niet aan iemand die dood is.'