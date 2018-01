ADO Den Haag biedt aanvoerder Meijers nieuw driejarig contract aan

DEN HAAG - ADO Den Haag-aanvoerder Aaron Meijers kan zijn aflopende contract met drie seizoenen verlengen. Ook clubman Tom Beugelsdijk heeft een aanbod gekregen zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis te zetten. Voor de verdediger ligt een tweejarig contract klaar.

'Zij komen van andere contracten af, uit het verleden. Daar ga ik niks meer over zeggen, maar die hebben nu voor ADO-begrippen een prima voorstel. Na het trainingskamp komen zij terug op de aanbieding die wij hen gedaan hebben', vertelt technisch manager Jeffrey van As.

Ook met doelman Robert Zwinkels wil ADO langer door. 'We zijn nu gesprekken aan het voeren om Robert de komende twee jaar aan ons te binden. Dat is iets lastiger, omdat hij al een aantal dienstjaren er op heeft zitten, maar het komt honderd procent rond. Of dat een primeur is? Haha, laat ik dan 99,9 procent zeggen.'

