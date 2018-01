Ouderen die veel binnen zitten voelen door riksja's weer wind in de haren

GOUDA - Ouderen die minder mobiel zijn en niet meer zelf kunnen fietsen verliezen vaak hun gevoel van zelfstandigheid. Ook komen ze weinig buiten. Daarom is in Gouda een project gestart om ouderen op speciale riksja's rond te rijden, zodat ze weer de wind door hun haren voelen.

Jannie Derksen (87) durft niet meer zelf te fietsen, maar is haar hele leven overal op de fiets naartoe geweest. 'Ik ging zelfs op fietsvakanties. Dan fietste ik op de bonnefooi door heel Nederland. Dat vond ik heerlijk'

Maar dat gaat op oudere leeftijd niet meer altijd en dus zitten veel ouderen vaak binnen. Daarom is in Gouda het project 'Fietsen Alle Jaren' opgezet. Het idee komt overwaaien uit Denemarken, waar het een groot succes is.

