Het is secondewerk bij NK Legpuzzelen: 'Geen tijd om naar de wc te gaan'

ROELOFARENDSVEEN - 'Eerst halen wij de kantjes eruit en daarna gaan wij het op kleur sorteren. Iedereen krijgt een taak anders lopen wij elkaar in de weg, zegt Sonja van Amsterdam die dit weekend met haar familie meedoet aan de voorrondes van de tweede editie van het NK Legpuzzelen.

De winnaars van vorig jaar zijn hard aan het trainen om hun titel te verdedigen. Onder de naam De Amsterdammertjes doen de drie zussen Sonja, Suzanne en Mirjam en één van hun dochters Sabine mee aan het NK.

Ze zijn echte puzzelfanaten. 'Wij doen het niet voor de grap, het is bloedserieus', zegt Sonja. Wat een aantal jaar geleden begon als een geintje in Roelofarendsveen is inmiddels een bloedserieus toernooi geworden. Er doen ongeveer 200 teams van vier personen mee.



Niet met elkaar praten

Het is muisstil in de woonkamer van Sonja in Roelofarendsveen. Aan de eettafel ligt een puzzel van 1000 stukjes. Het enige geluid is dat van puzzelstukjes die aan elkaar worden verschoven. En zo af en toe worden instructies gegeven.

'Wij gaan ook niet zomaar met elkaar praten want het haalt onze concentratie weg'. Het evenement is acht jaar ontstaan als de 'OVLK', de Open Veense Legpuzzel Kampioenschappen. 'Wij deden ook mee voor de grap maar toen wonnen wij steeds en werden wij ieder jaar fanatieker', zegt Suzanne.



Finale op 24 maart

Het toernooi werd ook steeds groter totdat het vorig jaar het NK is geworden. Met een tijd van iets onder de anderhalf uur wonnen De Amsterdammertjes de eerste editie, maar de concurrentie wordt steeds groter. 'Het ligt nu zo dicht bij elkaar. Naar het toilet gaan kan echt niet, het is echt secondewerk', zegt Suzanne.

Inmiddels heeft zelfs Jumbo,uitgever van puzzels, het NK geadopteerd. Nu zijn er voorrondes nodig om te bepalen wie mag meedoen aan de finale op 24 maart in Roelofarendsveen. De Amsterdammertjes komen zaterdag in actie in de voorrondes.